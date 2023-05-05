Казахстан и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до $10 млрд

По итогам 2022 года двусторонний товарооборот достиг запланированного рубежа в пять миллиардов долларов, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в преддверии 20-го заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов казахстанско-узбекского взаимодействия, в том числе совместные шаги в области торговли, промышленной кооперации, инвестиционной деятельности, энергетики, логистики, использования трансграничных водных объектов, укрепления культурно-гуманитарных связей и т.д.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана.

В частности, по итогам 2022 года двусторонний товарооборот достиг запланированного рубежа в $5 миллиардов.

"Это стало возможным благодаря общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам предстоит увеличить объемы взаимного товарооборота до десяти миллиардов долларов в среднесрочной перспективе", - сказал глава правительства страны.

При этом он отметил особую роль казахстанско-узбекской межправительственной комиссии в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия.

Со своей стороны Абдулла Арипов обозначил высокий потенциал для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между республиками.