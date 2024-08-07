Казахстан и Узбекистан намерены укрепить экономическую интеграцию

Председатель Внешнеторговой палаты Казахстана НПП "Атамекен" Мурат Каримсаков обозначил перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.

"На протяжении последних лет Казахстан и Узбекистан демонстрируют пример эффективного взаимодействия, направленного на укрепление экономических связей и повышение уровня благосостояния наших народов. Казахстан и Узбекистан являются важными стратегическими партнерами и братским народом, и наше сотрудничество охватывает самые разнообразные сферы — от торговли и инвестиций до транспорта и энергетики", - сказал Мурат Каримсаков.

По его данным, Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, после Китая и России. Казахстан поставляет в Узбекистан нефть, зерно, металлы и химическую продукцию, а Узбекистан, в свою очередь, экспортирует в Казахстан текстиль, сельскохозяйственные товары и электронику.

"Важным шагом в укреплении наших торговых связей стало создание благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Казахстан и Узбекистан активно работают над улучшением делового климата, упрощением таможенных процедур и развитием логистической инфраструктуры. Открытие новых производств и совместных предприятий способствует не только росту экономики, но и созданию новых рабочих мест", - заявил он.

Казахстан и Узбекистан, добавил спикер, играют важную роль в формировании транзитных коридоров, связывающих Европу и Азию.