Казахстан и Узбекистан хотят развивать водосберегающие технологии
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Казахстан и Узбекистан обмениваются опытом по внедрению и развитию водосберегающих технологий, передаёт BaigeNews.kz.
С 3 по 5 марта в Ташкенте проходит тренинг по изучению опыта Республики Узбекистан по развитию и внедрению водосберегающих систем полива. В нем принимают участие казахстанские специалисты водного хозяйства.
О проведении мероприятия договорились министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев на 12-ом заседании Совместной рабочей группы по углублению двустороннего водного сотрудничества, состоявшемся в конце января.
В рамках тренинга состоятся обучающие лекции, семинары, демонстрация современных водосберегающих технологий, а также посещение предприятий, занимающихся производством элементов водосберегающих систем. Участники тренинга смогут лично оценить эффективность водосберегающих технологий.
"Мы активно сотрудничаем с другими странами в вопросах повышения квалификации наших специалистов. Например, в этом году 105 казахстанских водников пройдут курсы в Китае. Всего в этом году курсы по переподготовке и повышению квалификации пройдут около 1000 наших специалистов", – сообщила директор Департамента науки и инноваций Ляззат Жусипова.
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