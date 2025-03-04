Казахстан и Узбекистан обмениваются опытом по внедрению и развитию водосберегающих технологий, передаёт BaigeNews.kz.

С 3 по 5 марта в Ташкенте проходит тренинг по изучению опыта Республики Узбекистан по развитию и внедрению водосберегающих систем полива. В нем принимают участие казахстанские специалисты водного хозяйства.

О проведении мероприятия договорились министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев на 12-ом заседании Совместной рабочей группы по углублению двустороннего водного сотрудничества, состоявшемся в конце января.

В рамках тренинга состоятся обучающие лекции, семинары, демонстрация современных водосберегающих технологий, а также посещение предприятий, занимающихся производством элементов водосберегающих систем. Участники тренинга смогут лично оценить эффективность водосберегающих технологий.