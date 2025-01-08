Казахстан и Узбекистан согласовали разработку технического задания для автоматизации учета воды реки Сырдарья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации.

Напомним, ранее Казахстан и Узбекистан определили 10 участков в бассейне реки Сырдарья, на которых будут установлены системы автоматизированного учета воды. 5 из них находятся на территории нашей страны, еще 5, соответственно, на территории Узбекистана.

На сегодня стороны ведут переговоры с международными финансовыми организациями. Общее техническое задание по проекту разрабатывает Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).