  • 8 Января, 00:58
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Казахстан и Узбекистан хотят автоматизировать учет воды Сырдарьи

Пока определены только первые 10 участков.

Сегодня, 00:04
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gov.kz / министерство водных ресурсов и ирригации Сегодня, 00:04
Сегодня, 00:04
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Фото: gov.kz / министерство водных ресурсов и ирригации

Казахстан и Узбекистан согласовали разработку технического задания для автоматизации учета воды реки Сырдарья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации.

Напомним, ранее Казахстан и Узбекистан определили 10 участков в бассейне реки Сырдарья, на которых будут установлены системы автоматизированного учета воды. 5 из них находятся на территории нашей страны, еще 5, соответственно, на территории Узбекистана.

На сегодня стороны ведут переговоры с международными финансовыми организациями. Общее техническое задание по проекту разрабатывает Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

"Отметим, что определены только первые 10 участков. В целом, мы планируем автоматизировать все основные гидропосты и обеспечить полную прозрачность учета воды. Этот вопрос мы активно продвигаем и в переговорах с нашими кыргызскими и таджикскими коллегами", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

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