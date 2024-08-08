Казахстан и Узбекистан договорились об инвестпроектах и торговых контрактах на 7 млрд долларов
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Казахстан и Узбекистан договорились о реализации инвестиционных проектов и торговых контрактов на 7 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Заместители премьер-министров двух стран Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев в рамках бизнес-форума "Казахстан-Узбекистан" договорились о совместной реализации 34 инвестиционных проектов на сумму 4,4 млрд долларов и 7 торговых контрактов на 2,6 млрд долларов. Договорённости закреплены перечнем соответствующих документов.
Планируется реализация инвестиционных проектов в различных отраслях: энергетике, горнодобывающей промышленности и геологии, транспорте, химической промышленности, строительстве, электротехнике, машиностроении, фармацевтике и других. Наибольшее число проектов сосредоточено в сельском хозяйстве.
Стороны договорились о совместном выращивании сельхозпродукции и глубокой переработке зерна и риса в Казахстане, производстве шелковой продукции в Туркестанской области, создании предприятия по выпуску упаковочных материалов и других. Также принято решение о создании совместного предприятия по приёму и переработке шкур КРС на территории Мангистауской области.
Реализация этих проектов позволит эффективно использовать инвестиционный и торговый потенциал двух стран, что способствует достижению цели, поставленной главами Казахстана и Узбекистана,–— увеличению взаимного товарооборота до 10 млрд долларов.
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