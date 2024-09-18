Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в области экологии

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, передает BaigeNews.kz.

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев документ направлен на предупреждение и контроль за загрязнением атмосферного воздуха и воды, управление твердыми бытовыми и опасными отходами, включая предупреждение их незаконного трансграничного перемещения, а также сохранение биологического разнообразия.

Соглашение также направлено на разработку совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне.

"Соглашением предусматриваются разработка регламента обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях государств сторон, а также создание рабочего механизма взаимного информирования о чрезвычайных ситуациях, оказывающих трансграничное воздействие на окружающую среду", – сообщил министр.

Кроме того, будут разработаны регламент обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях двух стран и рабочий механизм взаимного информирования о ЧС. Стороны также создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.