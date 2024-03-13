Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать по вопросам экологии

Депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Законопроект презентовал депутат Едил Жанбыршин.

"Сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям. Первое, предупреждение и контроль загрязнения атмосферного воздуха и воды, управление твердыми бытовыми отходами, сохранение биологического разнообразия, проведение мониторинга окружающей среды, формирование совместных образовательных институтов, подготовка кадров, разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне. Также стороны будут принимать все необходимые меры для предупреждения чрезвычайных ситуаций, наносящих вред окружающей среде", – проинформировал Жанбыршин.

По его словам, между Казахстаном и Узбекистаном будет создана специальная комиссия.