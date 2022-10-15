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Казахстан и Туркменистан связывают братские узы – Токаев
Президенты двух стран провели встречу в узком составе.
Приветствуя главу Туркменистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы, и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахско-туркменского сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegam-канал Борт №1
"Туркменистан является братским для Казахстана государством, у нас общая граница и общая история. Нас связывает много общего в области культуры, гуманитарных связей, и, конечно же, экономические интересы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Стороны обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.
Фото: akorda.kz
Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное теплое гостеприимство на казахской земле.
"Это мой первый государственный визит в Республику Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами", – отметил президент Туркменистана.
Он также отметил, что в текущем году отмечается 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений.
"За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить Вас с этой юбилейной датой", – сказал Сердар Бердымухамедов.
Лидер Туркменистана передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и добрые пожелания Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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