Казахстан и Таиланд продлили безвизовый режим

МИД нашей страны подготовило проект постановления о вступлении в силу соглашения с Таиландом, касающегося визового режима, передаёт BaigeNews.

Документ размещен на сайте “Открытые НПА”.

Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований для граждан Казахстана и Таиланда, которые имеют национальные паспорта с действием не менее шести месяцев.