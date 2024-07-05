  • 5 Июля, 12:25
  • BAIGENEWS

Казахстан и Таиланд продлили безвизовый режим

Сегодня, 11:50
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Immigrant Invest Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50
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Фото: Immigrant Invest

МИД нашей страны подготовило проект постановления о вступлении в силу соглашения с Таиландом, касающегося визового режима, передаёт BaigeNews.

Документ размещен на сайте “Открытые НПА”.

Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований для граждан Казахстана и Таиланда, которые имеют национальные паспорта с действием не менее шести месяцев.

"Граждане государства одной Стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее 6 (шесть) месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой Стороны на период, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня въезда, суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней", - говорится в документе.

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