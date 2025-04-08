Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с министрами здравоохранения стран Организации Тюркских государств: Теймуром Мусаевым (Азербайджан), Эркином Чечейбаевым (Кыргызстан), Кемалем Мемишоглу (Турция), Асилбеком Худаяровым (Узбекистан), заместителем госсекретаря внутренних дел Венгерской Республики – Юдитом Бидло.

Участие в мероприятии также приняли генеральный секретарь Организации Тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. С докладом по итогам 5-ой встречи министров здравоохранения ОТГ выступила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.

Обсуждены планы по расширению взаимодействия Казахстана с Организацией, включая обмен опытом и трансфер современных медицинских технологий, рассмотрены предложения по развитию здравоохранения Казахстана и других стран-партнёров.

Внимание уделили важности консолидации усилий государств-участников ОТГ в ответ на глобальные вызовы в сфере здравоохранения. Премьер-министр подчеркнул, что только скоординированные действия и тесное партнёрство позволяют эффективно реагировать на масштабные угрозы здоровью населения.

"Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам повышения качества и доступности медицинской помощи. Мы активно модернизируем систему здравоохранения: улучшаем инфраструктуру, строим многопрофильные клиники, оснащаем их современным оборудованием и одновременно укрепляем фармацевтическую отрасль. В наших усилиях существенную поддержку оказывает Всемирная организация здравоохранения. Результатом совместной планомерной работы, в том числе посредством технической и экспертной поддержки, стало снижение показателей заболеваемости населения болезнями органов дыхания, системы кровообращения и смертности. Мы готовы делиться своим опытом и заинтересованы в трансфере современных медицинских технологий и внедрении лучших практик", — отметил Олжас Бектенов.

Министры здравоохранения стран-партнёров отметили достижения Казахстана в области улучшения качества оказания медицинской помощи. Предметом укрепления сотрудничества в предстоящие два года названы развитие ПМСП, оказание медицинской помощи в условиях ЧС, борьба с туберкулёзом и иными заболеваниями, кооперация в фармакологии, в частности с соответствующими госорганами Венгрии, развитие водной гигиены.

Взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения осуществляется в рамках реализации двухгодичных соглашений о сотрудничестве между Европейским Региональным Бюро ВОЗ и Министерством здравоохранения Республики Казахстан. На 2024–2025 годы сторонами определены ключевые направления совместной работы, в том числе обеспечение всеобщего охвата медицинскими услугами, готовность к чрезвычайным ситуациям, профилактика неинфекционных заболеваний и внедрение подхода "Единое здоровье".

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе встречи отметил достижения Казахстана по снижению преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний благодаря широкому комплексу мер профилактики.

По итогам 2024 года инвестиции в сферу здравоохранения Казахстана выросли на 8,4% и достигли порядка 920 миллионов долларов, треть из них пришлась на частный сектор. Объём привлечённых инвестиций в фармацевтическую отрасль увеличился почти в два раза и составил 91,3 миллиона тенге. Ежегодно растёт доля лекарственных средств отечественного производства, планируется, что к 2029 году она достигнет 50%.

Результатом встречи министров здравоохранения Организации Тюркских государств стало подписание Совместной декларации стран ОТГ по вопросам здравоохранения, Плана совместных действий в области здравоохранения, меморандумов о сотрудничестве по подготовке кадров, биологической безопасности.