Казахстан и стороны Стати заключили соглашение о мире

Правительство нашей страны, Национальный Банк Казахстана и стороны Стати, при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil, заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, передаёт BaigeNews.

Стороны рады достижению соглашения на взаимно благоприятных условиях, которые приведут к прекращению всех юридических разбирательств и остановке текущих исков во всех юрисдикциях. Конкретные условия соглашения являются конфиденциальными.