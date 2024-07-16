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Казахстан и стороны Стати заключили соглашение о мире

Сегодня, 10:40
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kormed.ru Сегодня, 10:40
Сегодня, 10:40
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Фото: kormed.ru

Правительство нашей страны, Национальный Банк Казахстана и стороны Стати, при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil, заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, передаёт BaigeNews.

Стороны рады достижению соглашения на взаимно благоприятных условиях, которые приведут к прекращению всех юридических разбирательств и остановке текущих исков во всех юрисдикциях. Конкретные условия соглашения являются конфиденциальными.

"Мы поддерживаем рамочное соглашение и приветствуем решение Президента К.Токаева построить Справедливый Казахстан как часть его достойных уважения реформ. Урегулирование данного спора свидетельствует о соблюдении Казахстаном международных договорных обязательств, что открывает двери для увеличения инвестиций и повышает потенциал его экономического роста. Мы приветствуем новую для Казахстана эру", - сказал Дэниел Чапман, CEO Argentem Creek Partners.

"Данное соглашение принято с учетом общественных интересов и не предполагает расходования бюджетных средств. Мы верим, что данный шаг окажет положительное влияние на привлечение новых инвестиций в нашу страну и рост экономики", - сообщил министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев.

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