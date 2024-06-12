Казахстан и Сингапур намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество

Мажилис принял Закон РК "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях" и направил его в Сенат Парламента РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, который представил депутатам проект закона, отметил, что соглашение с Сингапуром является первым соглашением о свободной торговле услугами для Казахстана. А первым партнером Казахстана стал Сингапур – один из четырех "азиатских тигров".

"Сингапур в услугах имеет передовой опыт развития, о чем свидетельствуют его экономические показатели и инновационные достижения. Это флагман в регионе Юго-Восточной Азии и мировой экономики в целом, является крупным IT и финансовым хабом. Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром за 2023 год составил 1,8 миллиарда долларов США, из них казахстанский экспорт составил 94%", - сказал министр.

Он добавил, что торговля услугами с Сингапуром за 2023 год составила 9,6 миллионов долларов США, доля казахстанского экспорта услуг составила 37%.

В рамках соглашения расширен и улучшен доступ для казахстанского бизнеса на рынок услуг Сингапура. Так, Сингапур помимо секторов услуг уже открытых в рамках обязательств в ВТО дополнительно открыл для Казахстана доступ на рынок дистрибьютерских услуг, услуг в сфере образования, услуги в области охраны окружающей среды.

Более того, соглашение предусматривает более благоприятные и предсказуемые условия для осуществления инвестиций, а также обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов в соответствии с международной практикой.

Вместе с тем, в рамках инвестиций для Казахстана сохранено право применять требование казахстанского содержания при закупке услуг, ограничительных мер в особо чувствительных сферах экономики – недропользование, земельные вопросы, возобновляемые источники энергии.

Общий объем прямых инвестиций Сингапура в Казахстан за последние 10 лет уже превышает 1,7 миллиардов долларов США. В 2023 году валовый приток прямых инвестиций из Сингапура в Казахстан составил 457 миллионов долларов США.