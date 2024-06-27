Казахстан и Сингапур договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество

Сенаторы ратифицировали Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях. Документ направлен на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Султанбек Макежанов сообщил, что основными целями ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях являются расширение торгово-экономического сотрудничества сторон Соглашения, открытие доступа для казахстанских экспортеров услуг на рынок партнера, формирование возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создание дополнительных условий для привлечения и защиты взаимных инвестиций.

"Основными задачами Соглашения являются обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли, а также создание благоприятных условий для дальнейшего роста экономики сторон Соглашения. Соглашением предусмотрены положения, касающиеся вопросов торговли услугами, поощрения и защиты инвестиций, перемещения физических лиц, транспарентности, разрешения споров, а также институциональных и общих положений", - сообщил он.

Отмечается, что ратификация Соглашения позволит расширить торгово- экономическое сотрудничество, нарастить экспорт отечественных услуг на рынок Республики Сингапур, содействовать увеличению объема инвестиций в Казахстан.