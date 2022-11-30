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BaigeNews.kz Сегодня, 15:26
114
Сегодня, 15:26
114
Фото: BaigeNews.kz

Казахстан и Швейцария будут сотрудничать по маркировке драгоценных металлов

В Мажилисе рассмотрят проект Закона  РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов", передаёт BaigeNews.kz.

Законопроект направлен на ратификацию cоглашения между Правительством РК и федеральным советом Швейцарской конфедерации, который был подписан Женеве  в ноябре прошлого года.

"Соглашение способствует развитию оптимизации процедуры повторной проверки на состав металла", - сообщили в Мажилисе.

В Парламенте отмечают, что комитетами представлены положительные заключения по нему.

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#Мажилис #Швейцария
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 15:26
114
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