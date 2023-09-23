Казахстан и Сейшелы подписали соглашение о безвизовом режиме

Казахстан и Сейшелы подписали соглашение, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 дней в каждые полгода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава министерства иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд провели переговоры.

Мурат Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющего взаимный интерес.

"По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительствами Казахстана Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований. Оно предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней в каждые полгода. Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур необходимых для вступления в силу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Республики Казахстан.

Ранее государственная авиакомпания Сейшельских островов объявила о запуске регулярных пассажирских рейсов в Казахстан по маршруту Алматы – Маэ (с технической посадкой в Абу-Даби).