Казахстан и Сербия намерены увеличить товарооборот и открыть прямые авиарейсы

19 ноября в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Белград состоялись переговоры с Президентом Сербии в расширенном формате с участием делегаций обеих стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поблагодарил Александра Вучича за содержательную беседу в формате тет-а-тет и оказанное казахской стороне гостеприимство.

Президент Сербии выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за визит, отметив его стратегическое значение для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Он подчеркнул важность развития взаимовыгодных связей, которые служат основой для укрепления мира и стабильности в регионе и на глобальной арене.

"Особое внимание главы государств уделили укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президенты положительно оценили рост двустороннего товарооборота за последние годы. В то же время было отмечено, что текущая геополитическая и экономическая ситуация в мире требует еще более тесного сотрудничества. Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота и расширении номенклатуры поставляемых товаров. Рассмотрены имеющиеся широкие возможности и ресурсы для продвижения якорных совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транзита и логистики, оборонно-промышленного комплекса, цифровизации, телекоммуникации и аэрокосмической отрасли", - говорится в сообщении.

Подчеркнута важность развития взаимосвязанности и диверсификации транспортной инфраструктуры, в том числе возможность открытия прямых авиарейсов между столицами.

Отдельное внимание президенты уделили налаживанию практического взаимодействия в сферах образования, науки, здравоохранения, туризма, внедрения искусственного интеллекта.

"Главы государств выразили уверенность в том, что подписываемые в рамках визита двусторонние документы будут всецело способствовать дальнейшему углублению казахско-сербского сотрудничества", - отмечено в информации о переговорах президентов.

Ранее в Белграде прошла официальная церемония встречи Токаева.