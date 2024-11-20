Казахстан и Сербия договорились о сотрудничестве в космической и IT-сферах

Глава Минцифры встретился с министром науки, технологического развития и инноваций Сербии Еленой Бегович, передаёт BaigeNews.kz. В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества в сфере научных исследований в космосе и применение космических технологий в разных отраслях экономики.

Подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития Казахстана и Министерством науки Сербии в области космической деятельности. Документ предусматривает сотрудничество в таких направлениях, как дистанционное зондирование Земли, разработка спутников, испытания и применение космических технологий.

"Мы уверены, что реализация этих инициатив позволит нашим странам выйти на новый уровень взаимодействия. Космические технологии становятся важным инструментом для цифровизации экономики, включая мониторинг в агробизнесе, управлении водными и земельными ресурсами, а также недропользовании", — отметил министр Жаслан Мадиев.

Также подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития Казахстана и Министерством информации и телекоммуникаций Сербии в области информационно-коммуникационных технологий. Документ направлен на развитие IT-сферы и содействие социально-экономическому развитию двух стран.