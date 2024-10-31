Казахстан и Россия запустят авиарейсы в Байконур

Казахстанской делегацией проведена встреча с заместителем министра транспорта Российской Федерации Потешкиным В.В., во время которой была достигнута договоренность по установлению авиасообщения из Казахстана и России в Байконур в целях развития туризма на космическую станцию, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос решился на переговорах о воздушном сообщении ICAN-2024, проходивших в Малайзии. В рамках данного мероприятия казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Российской Федерации, Сингапура, Малайзии, Великобритании, Королевства Саудовская Аравия, Вьетнама, Грузии, Марокко, Эфиопии и Руанды, по итогам которых, со странами достигнута договоренность по расширению правовой базы для выполнения регулярных рейсов.

Согласно достигнутым договоренностям, количество разрешенных частот с 4 странами (Вьетнам, Марокко, Эфиопия, Руанда) было увеличено более чем в 5 раз (с 14 до 73 рейсов в неделю). Также, с 5 странами (Сингапур, Вьетнам, Марокко, Эфиопия, Грузия) установлен режим "открытое небо", в том числе с предоставлением перевозчикам права использования пятой степени "свободы воздуха". Вместе с тем в ходе переговоров были закреплены права на выполнение рейсов в Великобританию.

К слову, ICAN-2024 проходил в 16-ый раз и является одним из самых важных мероприятий ИКАО, который проводится в целях организации встреч стран членов организации по расширению правовой базы для выполнения международных рейсов.