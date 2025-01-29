Депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение с Россией по обеспечению работы единых энергетических систем, передает BaigeNews.kz.

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, энергосистема Казахстана и России работает в параллельном режиме.

"В связи с тем, что в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей, а также из-за аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях, величины почасовых отклонений фактического межгосударственного сальдо перетока на границе с ЕЭС РФ значительно превышали объемы согласованных допустимых объемов +/- 150 МВт. В отдельные часы отклонения по мощности достигали до 1500 МВт", - подчеркнул министр.

Из-за систематического превышения допустимых значений перетоков электроэнергии между двумя странами, российская сторона предложила в ноябре 2021 года актуализировать действующее тогда Соглашение. По итогам переговоров стороны договорились не увеличивать стоимость отклонений внутри допустимого диапазона. Также было решено предусмотреть условия, на которых ведется покупка-продажа электроэнергии для компенсации отклонений между АО "KEGOC" и ПАО "Интер РАО".

"В том числе предусмотрено применение нормы рентабельности в размере 2,5% только сверхдопустимого диапазона отклонений. Необходимо отметить, что изначально российская сторона требовала увеличить норму рентабельности в пределах 7-15 % по аналогии с внутренними потребителями ЕЭС РФ, на что казахстанская сторона не соглашалась. После чего по итогам длительных переговоров норму рентабельности Интер РАО снизило с 15% до 5%, в связи с отстаиванием казахстанской стороной сохранения нормы рентабельности уровень удалось снизить до 2,5%. По итогу определена среднечасовая величина допустимого отклонения фактического сальдо перетоков от заданного диспетчерским графиком на уровне +/-150 МВт, в пределах которого не оплачивается мощность, услуги по передаче электроэнергии по сетям ПАО "Россети", покупка и продажа электроэнергии осуществляются по равнозначной цене", - рассказал министр.

Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что в процессе согласования Соглашения с госорганами было решено, что по законодательству Республики Казахстан изменение более половины первоначального текста международного договора требует утверждения его в новой редакции. Казахстанская сторона в этой связи известила российскую.