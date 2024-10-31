Казахстан и Россия собираются перейти на единый телефонный код

Соглашение о совместном использовании кода +7 одобрило Правительство Казахстана. Ранее планировалось поменять код на +997, но из-за потенциальных "финансовых и технологических трудностей" вопрос был отложен, передаёт BaigeNews.kz.

В постановлении Правительства уточняется, что исключительно за Казахстаном закрепят диапазон кодов:

000 — 099, 600 — 699, 700 — 799

Если одна из стран решит отказаться от телефонного кода +7, она останется за второй стороной.

Казахстан начал использовать телефонный код +7 с момента получения независимости.