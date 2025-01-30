  • 30 Января, 12:27
  • BAIGENEWS

Казахстан и Россия продолжат развивать межрегиональное сотрудничество

Об этом в ходе переговоров договорились премьер-министры двух стран.

Сегодня, 11:26
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архивное фото, primeminister.kz Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
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Фото: архивное фото, primeminister.kz

Вопросы дальнейшего развития межрегионального и приграничного взаимодействия между Казахстаном и Россией обсудили главы правительств двух стран на встрече в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Казахстан уделяет особое внимание развитию межрегионального и приграничного взаимодействия", — отметил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Он также подчеркнул положительные итоги юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества, который прошел в Уфе. Там были подписаны порядка 10 межрегиональных и коммерческих документов, обновлена межправительственная Программа межрегионального и приграничного сотрудничества на 2024-2028 годы, а также принят План по ее реализации.

Кроме того, стороны обсудили проведение XXI Форума межрегионального сотрудничества, который намечен на осень 2025 года в Уральске.

По словам Бектенова, этот формат из года в год доказывает свою эффективность и является важным звеном в построении конструктивного диалога между регионами двух стран.

"Уверен, что текущий год будет насыщенным в плане совместных мероприятий и взаимных контактов на различных уровнях", - заключил премьер.

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