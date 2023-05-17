Казахстан и Россия продлят транзит российской нефти в Китай через Казахстан

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Проект документа подготовило Минэнерго и разместило на специальном портале, передаёт BaigeNews.kz.

"Дополнительное соглашение к договору между АО "Казтрансойл" и ПАО "НК "Роснефть" предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 миллионов тонн российской нефти в год в Китайскую Народную Республику и сохранение действующего тарифа", - говорится в сообщении.

Стоимость транспортировки российской нефти в количестве 10 миллионов тонн в год по маршруту транспортировки 1 составляет 2,1 доллара за одну тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара к тенге, установленного Нацбанком РК на дату выставления уполномоченной организацией казахстанской стороны задания на платеж. Такая стоимость транспортировки и порядок расчета устанавливается в соответствующем договоре о транспортировке и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего сСоглашения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 мая.