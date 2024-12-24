Казахстан и Россия подписали План культурных событий к 80-летию Победы
В следующем году пройдут Дни культуры Казахстана в России.
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Министры культуры Казахстана Аида Балаева и России Ольга Любимова подписали План совместных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.
В план вошли разнообразные культурные мероприятия, включая театральные фестивали, кинопоказы, конференции, выставки и круглые столы.
Кроме того, в следующем году пройдут Дни культуры Казахстана в России.
"Культурные мероприятия, включённые в план, направлены на вечную память о подвигах участников войны и тружеников тыла. Уверена, что
совместные инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между нашими странами", — сказала Аида Балаева.
На встрече стороны также обсудили и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере кинематографии и архивов, а также о проведении мастер-классов и курсов повышения квалификации по таким направлениям, как музейное дело и театральное искусство.
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