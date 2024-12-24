Министры культуры Казахстана Аида Балаева и России Ольга Любимова подписали План совместных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

В план вошли разнообразные культурные мероприятия, включая театральные фестивали, кинопоказы, конференции, выставки и круглые столы.

Кроме того, в следующем году пройдут Дни культуры Казахстана в России.

"Культурные мероприятия, включённые в план, направлены на вечную память о подвигах участников войны и тружеников тыла. Уверена, что

совместные инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между нашими странами", — сказала Аида Балаева.

На встрече стороны также обсудили и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере кинематографии и архивов, а также о проведении мастер-классов и курсов повышения квалификации по таким направлениям, как музейное дело и театральное искусство.