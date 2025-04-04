В Алматы в Доме дружбы прошла казахстанско-российская конференция, приуроченная к 80-летию Победы, под названием "Память Победы: Единство поколений и народов", передаёт BaigeNews.kz. Это событие стало важным шагом в укреплении культурных и исторических связей между Казахстаном и Россией, а также стартом для целого ряда совместных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы.

В конференции приняли участие высокопрофильные гости, среди которых были Абзал Нукенов, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков и другие представители двух стран, а также молодежные активисты и ученые. Они обсуждали роль памяти о Победе и важность сохранения исторической правды для будущих поколений.

Конференция стала стартом цикла совместных казахстанско-российских мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Поздравляя присутствующих с наступающим Днем Победы, Аида Балаева привела слова Касым-Жомарта Токаева:

"Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее", - сказала она.

Министр культуры и информации подробно остановилась на теме вклада казахстанцев в общую Победу, отметив, что участие в войне принял каждый пятый житель республики.

Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Талгат Бегельдинов, Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Леонид Беда, Рахимжан Кошкарбаев, Сагадат Нурмагамбетов, Сергей Луганский – имена этих казахстанцев навсегда вписаны в книгу Победы. Золотой звездой Героя Советского Союза награждены 528 человек.

Не менее отважно казахстанцы проявили себя в партизанском движении. И, конечно, сложно переоценить вклад республики в обеспечение надежного тыла.

Великая Отечественная война стала толчком для развития казахской культуры, силы которой были направлены на мобилизацию сил и поднятие духа советского солдата.

"Да, на общую Победу трудились все – от сталевара до бухгалтера, от сапожника до учителя, от мала до велика. Но роль культуры, конечно же, трудно переоценить. Казалось бы, во времена военных лишений и невзгод не до "Его величества Искусства"… Но нет! Государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы", - отметила Аида Балаева.

Позже подсчитали, что казахстанские концертные организации дали 36 525 представлений, гастролируя на фронте, в прифронтовой полосе, выступая в госпиталях. Тем временем на базе эвакуированных киностудий в республике развивался отечественный кинематограф. И уже казахстанские специалисты стали одними из основоположников национального кино.

"Примечательно, что на "Казахфильме" в 1943 году был снят фильм Ефима Арона "Белая роза", где роль раненого офицера сыграл Шакен Айманов. Сегодня "Казахфильм" носит имя этого блистательного актера и режиссера. Сотрудничество и интеграция кинематографистов России и Казахстана в единый творческий процесс закладывали основу собственной казахстанской киноиндустрии", - подчеркнула Балаева.

В эти годы было создано много шедевров, и не только в кинематографии. Жемчужиной военной поэзии является послание казахского акына Джамбула в осажденный Ленинград – стихотворение "Ленинградцы, дети мои!".

Героизм соотечественников вдохновлял казахстанских деятелей культуры. Именно в годы войны, в 1944-ом, композиторами МуканомТулебаевым, Евгением Брусиловским и Латифом Хамиди написан первый Государственный гимн Казахской ССР. Также в годы войны был возрожден исконно казахский жанр фольклорного творчества - айтыс.

Программа конференции состояла из трех панельных сессий: "Память Победы: Мост между поколениями и культурами", "Молодежные движения по поддержке Памяти Победы" и "Современные проекты по укреплению общей истории".

В преддверии знаменательной даты сторонами запланирован ряд других совместных проектов: акции, форумы, культурные события.

К слову, в рамках конференции был подписан План мероприятий в сфере казахстанско-российского гуманитарного сотрудничества на 2025 год.

Ранее мы сообщали, что уникальную выставку к 80-летию Победы можно посетить в Семее.