Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил о ключевых договоренностях, достигнутых на встрече премьер-министров Казахстана и России, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, Казахстан получит значительную поддержку для сельхозтоваропроизводителей, которые смогут увеличить поставки мяса на российский рынок.

"Ранее у нас были ограничения по поставке мяса в связи с эпизоотологической ситуацией. Мы договорились с нашими российскими коллегами убрать эти ограничения на юге и юго-востоке стране. Это будет большая поддержка нашим сельхозтоваропроизводителям, которые могут поставлять свою продукцию на рынки Российской Федерации", - сказал Султанов.

Вместе с тем, обсудили вопросы семенного производства в Казахстане.

"Совместно с Российской Федерацией мы будем работать над созданием в Казахстане производства семенного материала. Это позволит обеспечить отечественных сельхозпроизводителей собственными семенами", - отметил он.

Кроме того, обсуждались вопросы экспорта казахстанской сельхозпродукции через территорию России на рынки Европы. В частности, планируется наращивание поставок твердой пшеницы в Италию и другие европейские страны.