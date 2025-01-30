От мяса до пшеницы: Казахстан и Россия открывают новые возможности для сельского хозяйства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил о ключевых договоренностях, достигнутых на встрече премьер-министров Казахстана и России, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По его словам, Казахстан получит значительную поддержку для сельхозтоваропроизводителей, которые смогут увеличить поставки мяса на российский рынок.
"Ранее у нас были ограничения по поставке мяса в связи с эпизоотологической ситуацией. Мы договорились с нашими российскими коллегами убрать эти ограничения на юге и юго-востоке стране. Это будет большая поддержка нашим сельхозтоваропроизводителям, которые могут поставлять свою продукцию на рынки Российской Федерации", - сказал Султанов.
Вместе с тем, обсудили вопросы семенного производства в Казахстане.
"Совместно с Российской Федерацией мы будем работать над созданием в Казахстане производства семенного материала. Это позволит обеспечить отечественных сельхозпроизводителей собственными семенами", - отметил он.
Кроме того, обсуждались вопросы экспорта казахстанской сельхозпродукции через территорию России на рынки Европы. В частности, планируется наращивание поставок твердой пшеницы в Италию и другие европейские страны.