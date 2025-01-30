Особое внимание в ходе переговоров премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным было уделено роли Межправительственной комиссии по сотрудничеству в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличении торгового оборота, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, был рассмотрен ход выполнения Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы, которая предусматривает расширение взаимодействия в таких отраслях, как торговля, промышленность, транспорт, экология, здравоохранение, сельское хозяйство и туризм.

Обе стороны согласились, что целесообразно начать разработку обновленной программы для дальнейшего углубления сотрудничества в последующие годы.

Напомним, в Казахстане реализуется более 30 инвестиционных проектов с российским участием, в том числе в автомобилестроении, железнодорожном машиностроении, атомной энергетике и в химической отрасли.

Москва и Астана успешно сотрудничают в рамках международных организаций, а позиции двух стран совпадают по большинству глобальных проблем.