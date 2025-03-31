В Астане прошел важный казахстанско-российский форум, посвященный вопросам обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности, передаёт BaigeNews.kz. Мероприятие собрало ведущих экспертов, ректоров 18 отечественных вузов, а также представителей высших учебных заведений России. В числе участников - председатель Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Жанат Элиманов и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Российскую делегацию возглавил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, который отметил важность многолетнего сотрудничества Казахстана и России в борьбе с финансовыми угрозами. В частности, он подчеркнул значимость совместных проектов, таких как Международная олимпиада по финансовой безопасности.

Ректоры пяти ведущих университетов России, включая финансовый университет при правительстве РФ и Сибирский федеральный университет, поделились опытом по продвижению финансовой безопасности в образовательной сфере и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Саясат Нурбек в своем выступлении акцентировал внимание на важности повышения финансовой грамотности среди молодежи, особенно в условиях растущего кибермошенничества. Он отметил, что в университетах и школах уже начали внедрять курсы по финансовой безопасности, объясняя важные темы доступным языком.

Одним из значимых событий форума стала лекция для студентов Astana IT University на тему "Пираты XXI века: риски вовлечения молодежи в преступные схемы". Студентам подробно рассказали о таких угрозах, как дропперство, а также о последствиях вовлечения в мошеннические схемы.

В завершение форума был подписан протокол о вступлении Astana IT University в Международный сетевой институт по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что открывает перед университетом новые перспективы в разработке образовательных продуктов в области финансовой безопасности и борьбы с киберпреступностью.

Ранее мы сообщали, что Казахстан поднялся в мировом рейтинге кибербезопасности.