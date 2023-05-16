Казахстан и Россия на 10 лет продлят соглашение о транзите российской нефти в Китай

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На 10 лет планируется продлить соглашение между Казахстаном и Россией о транспортировке нефти из РФ в КНР, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно проекту постановления Минэнерго, опубликованному на портале "Открытые НПА", транзит составит 10 миллионов тонн нефти в год с сохранением действующего тарифа за транспортировку.

Соглашения будет действовать до 1 января 2034 года. Отметим, что сейчас тариф по транспортировке нефти через территорию Казахстана в Китай составляет 15 долларов за тонну без учёта НДС.

Проект постановления доступен для обсуждения до 20 мая 2023 года.