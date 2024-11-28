Казахстан и Россия договорились об использовании телефонных кодов +7

Стало известно, что Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение, предусматривающее совместное использование 7-й зоны всемирной нумерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП РК.

Достигнутое соглашение закрепляет распределение диапазонов:

"Этот процесс стал результатом конструктивного диалога, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважения. Казахстан и Россия продолжат тесное сотрудничество для обеспечения прозрачного и эффективного использования выделенных ресурсов в интересах граждан обеих стран. Отметим, в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997", - говорится в сообщении министерства.

Переход на новый код вполне реализуем, однако он влечёт ряд финансовых и технологических проблем.

"Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.

В связи с этим, для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международного кода +7", - добавили в МЦРИАП.