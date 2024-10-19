Казахстан и Россия будут сотрудничать в борьбе с интернет-мошенничеством
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Министры внутренних дел Казахстана Ержан Саденов и Российской Федерации Владимир Колокольцев приняли участие в заседании в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На встрече также присутствовали представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.
"Ведомства рассмотрели вопрос о сотрудничестве органов внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации в противодействии киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству. Кроме того, министрами подписано совместное решение, а также намечены мероприятия на предстоящий период. Заседание прошло в дружественной атмосфере и обстановке взаимного уважения, что способствовало конструктивному диалогу и принятию важных решений", — говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
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