Казахстан и Россия будут сотрудничать в борьбе с интернет-мошенничеством

Министры внутренних дел Казахстана Ержан Саденов и Российской Федерации Владимир Колокольцев приняли участие в заседании в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На встрече также присутствовали представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.