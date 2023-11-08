Казахстан и Россия будут наращивать сотрудничество в энергетике

В интервью газете "Казахстанская правда" президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что одним из традиционных направлений казахско-российского сотрудничества является энергетическая сфера. Отмечено, что ведущие российские компании "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" вместе с партнёрами из Казахстана будут наращивать взаимовыгодное сотрудничество, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Путин подчеркнул, что Россия готова помочь в газификации северных и восточных районов Казахстана. Он напомнил, что 18 января этого года "Газпром" и Правительство Казахстана подписали Дорожную карту по сотрудничеству в газовой сфере. В настоящее время идёт проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры.

Также 1 ноября этого года на полях Петербургского международного газового форума было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа.

"Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Кроме того, Путин отметил успешное взаимодействие сторон в нефтяной, урановой и горнодобывающей отраслях.

Ранее сообщалось, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин приедет в Астану с официальным визитом. Токаев и Путин проведут переговоры и в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.

Накануне казахстанско-российских переговоров на высшем уровне президент Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью российской газете "Известия", где рассказал о сотрудничестве России и Казахстана и повестке предстоящих переговоров с Путиным.