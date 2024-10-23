Казахстан и Перу будут обмениваться преступниками

Генеральная прокуратура Республики Казахстан продолжает наращивать международно-правовое сотрудничество в области борьбы с преступностью со странами Латинской Америки. В Астане 23 октября были подписаны договоры между Казахстаном и Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и о передаче осужденных лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам направлен на взаимодействие правоохранительных органов двух стран по предоставлению доказательств вины подозреваемых в совершении преступлений.

"Договор об экстрадиции позволит сторонам выдавать друг другу лиц, совершивших преступление в одной стране и скрывающихся в другой от органов уголовного преследования и правосудия. Договор о передаче осужденных лиц регулирует порядок передачи граждан сторон, осужденных к лишению свободы в иностранном государстве и желающих отбывать наказание у себя на родине", ― сообщили в ведомстве.

Таким образом, для Казахстана Перу стала очередной латиноамериканской страной, с которой сформирована полная международная договорно-правовая база в сфере уголовного судопроизводства.

Ранее Республикой Казахстан такие международные соглашения были заключены с Федеративной Республикой Бразилия. В ближайшей перспективе планируется подписание аналогичных документов с Аргентиной и Доминиканой.