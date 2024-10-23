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Казахстан и Перу будут обмениваться преступниками

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Казахстан и Перу будут обмениваться преступниками Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Генеральная прокуратура Республики Казахстан продолжает наращивать международно-правовое сотрудничество в области борьбы с преступностью со странами Латинской Америки. В Астане 23 октября были подписаны договоры между Казахстаном и Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и о передаче осужденных лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам направлен на взаимодействие правоохранительных органов двух стран по предоставлению доказательств вины подозреваемых в совершении преступлений. 

"Договор об экстрадиции позволит сторонам выдавать друг другу лиц, совершивших преступление в одной стране и скрывающихся в другой от органов уголовного преследования и правосудия.

Договор о передаче осужденных лиц регулирует порядок передачи граждан сторон, осужденных к лишению свободы в иностранном государстве и желающих отбывать наказание у себя на родине", ― сообщили в ведомстве.

Таким образом, для Казахстана Перу стала очередной латиноамериканской страной, с которой сформирована полная международная договорно-правовая база в сфере уголовного судопроизводства.

Ранее Республикой Казахстан такие международные соглашения были заключены с Федеративной Республикой Бразилия. В ближайшей перспективе планируется подписание аналогичных документов с Аргентиной и Доминиканой.  

"Необходимость их подписания обусловлена тем, что в последнее время разыскиваемые лица нередко стали скрываться от казахстанских правоохранительных органов в странах Латинской Америки, к примеру, в Бразилии, Эквадоре, Аргентине, Доминиканской Республике и других государствах указанного континента", ― пояснили в Генпрокуратуре.

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