Казахстан и Перу будут обмениваться преступниками
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Генеральная прокуратура Республики Казахстан продолжает наращивать международно-правовое сотрудничество в области борьбы с преступностью со странами Латинской Америки. В Астане 23 октября были подписаны договоры между Казахстаном и Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и о передаче осужденных лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам направлен на взаимодействие правоохранительных органов двух стран по предоставлению доказательств вины подозреваемых в совершении преступлений.
"Договор об экстрадиции позволит сторонам выдавать друг другу лиц, совершивших преступление в одной стране и скрывающихся в другой от органов уголовного преследования и правосудия.
Договор о передаче осужденных лиц регулирует порядок передачи граждан сторон, осужденных к лишению свободы в иностранном государстве и желающих отбывать наказание у себя на родине", ― сообщили в ведомстве.
Таким образом, для Казахстана Перу стала очередной латиноамериканской страной, с которой сформирована полная международная договорно-правовая база в сфере уголовного судопроизводства.
Ранее Республикой Казахстан такие международные соглашения были заключены с Федеративной Республикой Бразилия. В ближайшей перспективе планируется подписание аналогичных документов с Аргентиной и Доминиканой.
"Необходимость их подписания обусловлена тем, что в последнее время разыскиваемые лица нередко стали скрываться от казахстанских правоохранительных органов в странах Латинской Америки, к примеру, в Бразилии, Эквадоре, Аргентине, Доминиканской Республике и других государствах указанного континента", ― пояснили в Генпрокуратуре.
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