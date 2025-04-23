Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с генералом Асимом Муниром, главнокомандующим сухопутными войсками Вооружённых сил Пакистана. Во время встречи в Астане были обсуждены перспективы сотрудничества в оборонной сфере, вопросы военного образования, а также укрепление двусторонних связей между странами, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан как ключевого партнёра в Южной Азии. По его словам, между странами наблюдается положительная динамика, а также существует значительный потенциал для расширения экономических и торговых связей, особенно в сфере транспорта и логистики.

Генерал Асим Мунир передал Токаеву приветствие от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Он также отметил позитивные изменения в военном взаимодействии двух стран и выразил готовность к углублению партнёрства.

Стороны согласились на важности придания дополнительного импульса сотрудничеству и активной реализации потенциала в интересах обеих стран.