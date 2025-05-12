Глава государства провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передаёт BaigeNews.kz.



Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса казахско-эмиратским отношениям.

По словам Президента, Объединенные Арабские Эмираты являются одним из главных партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. В 2023 году правительства двух стран подписали Совместную декларацию о реализации стратегических инвестиционных проектов.

Отмечено, что Объединенные Арабские Эмираты входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана. В 2024 году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув рекордных значений.

Глава государства приветствовал подписание в рамках данного визита более 20 коммерческих соглашений на сумму, эквивалентную 5 миллиардам долларов. Их реализация придаст мощный импульс стратегическому сотрудничеству и будет способствовать укреплению взаимовыгодных двусторонних связей.

Наследный принц выразил признательность за теплый прием и отметил, что с особым чувством вновь посещает Казахстан – страну, которую он высоко ценит за ее природную красоту и гостеприимство народа.

Он подчеркнул, что отношения между Казахстаном и ОАЭ строятся на доверии, взаимной поддержке и стремлении к общему прогрессу. Эти связи давно вышли за рамки торгово-инвестиционного взаимодействия, охватывая широкий спектр направлений – от энергетики и транспорта до цифровой инфраструктуры и образования.

По словам Наследного принца, подписываемые сегодня соглашения отражают общность в видении приоритетных целей совместной деятельности в будущем.