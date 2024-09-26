Казахстан и Марокко введут безвизовый режим

Для казахстанцев введут безвизивый режим в Марокко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мурат Нуртлеу и Королевства Марокко Насер Бурита подписали межправительственное соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев национальных/общегражданских паспортов.

"В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов. Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда", – указывается в сообщении.

В случае, если граждане намерены оставаться на территории другой стороны дольше, чем предусмотрено соглашением, то они обязаны получить визу.

Соглашение вступит в силу через 30 календарных дней с даты получения письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.