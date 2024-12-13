Генеральный Прокурор Республики Казахстан Берик Асылов посетил с рабочим визитом Королевство Марокко, передаёт BaigeNews.kz.



В ходе переговоров с Министром юстиции Марокко Абдель Латифом Уахби обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и международной безопасности.



Итогом встречи стало заключение межгосударственных соглашений о выдаче преступников, о правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче осужденных лиц.



По словам главы казахстанского надзорного органа, заключение подобного рода соглашений с Королевством Марокко имеет для Казахстана крайне важное значение, поскольку в силу своего географического расположения этастрана является маршрутом, соединяющим через Гибралтарский пролив Африку с Европой.



При этом генеральный прокурор Республики Казахстан напомнил, что 12 лет назад аналогичные международные договоры наша страна уже подписала с близлежащим к Марокко европейским государством – Королевством Испания.



Закрывая возможные маршруты для преступников и укрепляя механизмы правового взаимодействия, Казахстан и Марокко сделали значимый шаг в построении безопасного правового пространства, способствующего защите граждан и устойчивому развитию двусторонних отношений.



Стороны с удовлетворением подчеркнули, что подписанные международные документы призваны укрепить сотрудничество правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия преступности, в частности, её транснациональным видам, и внести весомый вклад в обеспечение правопорядка, защиты конституционных прав и законных интересов граждан обоих государств.