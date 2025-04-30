Казахстан и Люксембург намерены укрепить партнёрство в ключевых секторах экономики
Касым-Жомарт Токаев и Люк Фриден подчеркнули значимость использования потенциала партнёрства по линии Европейского Союза.
Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
122Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сделав особый акцент на взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Люк Фриден подчеркнули значимость использования потенциала партнёрства по линии Европейского Союза, а также укрепления взаимодействия cо странами Бенилюкс.
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