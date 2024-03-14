Казахстан и Литва будут сотрудничать в вопросах оказания правовой помощи гражданам

Сенат РК ратифицировал протокол по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Литовской Республикой в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Данный договор направлен на защиту прав юридических и физических лиц двух стран, определяя порядок оказания взаимной правовой помощи, правоотношений по гражданским, семейным и уголовным делам.

"В соответствии с изменениями при оказании правовой помощи в рамках Договора договаривающиеся стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга по дипломатическим каналам о назначенных центральных органах, их функциях и контактных данных. Например, Республика Казахстан обязана незамедлительно уведомить Литовскую Республику в случае возникновения изменений, предусмотренных статьей 4 договора", - проинформировал Депутат Сената Парламента РК Мурат Кадырбек.

Ратификация протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, направленного на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц Казахстана и Литвы путем совершенствования процесса информирования сторонами Договора о компетентных центральных органах, назначенных в сфере оказания правовой помощи.

По официальным данным, за 2020-2023 годы между двумя странами поступило 225 обращений по оказанию правовой помощи, из них с литовской стороны - 90, с казахстанской - 135. Все двусторонние запросы выполнены.