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Казахстан и Кыргызстан намерены упростить торговые процедуры
Во время рабочей поездки в Кыргызскую Республику заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин встретился с первым заместителем Председателя Кабинета министров КР Адылбеком Касымалиевым, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сайт правительства.
Вице-премьеры двух стран ознакомились с ходом реализации индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек".
Также в рамках поездки вице-премьер принял участие во втором заседании рабочей группы по казахстанско-кыргызскому торгово-экономическому сотрудничеству.
Серик Жумангарин отметил, что Кыргызская Республика является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Центрально-Азиатском регионе.
"По данным казахстанской статистики, товарооборот между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан за январь-июнь 2022 года составил 495,7 миллиона долларов, что на 5,7 процентов выше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе экспорт – 303,3 миллиона долларов, импорт – 192,3 миллиона", — сказал Серик Жумангарин.
Для увеличения взаимной торговли стороны договорились осуществлять поставки ранней плодоовощной продукции из Кыргызстана в Республику Казахстан в рамках подписанного в ходе заседания меморандума "О взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики о намерениях организации поставок плодоовощной продукции".
Также в рамках подписанного меморандума "О сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством экономики и коммерции КР" стороны договорились упростить торговые процедуры, снизить издержки ведения бизнеса и намерены развивать сотрудничество во взаимном обмене электронными документами.
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