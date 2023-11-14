Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область

Из-за дефицита поливной воды в бассейнах рек Шу и Талас была достигнута договорённость с Кыргызстаном о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Интересы Казахстана на встрече в Бишкеке отстаивал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Глава ведомства отметил необходимость расширения перечня водохозяйственных объектов межгосударственного пользования для улучшения водоподачи в нашу страну. Так, казахстанская сторона предлагает внести в этот перечень каналы "Акмолда", "Каратаки" и "Томентамга" с сооружениями на реке Куркуреусу, канал "Колос" на реке Шу и канал "Кож" с сооружениями на реке Талас.

"Как вы знаете, в этом году аграрии Жамбылской области испытали дефицит поливной воды в бассейнах рек Шу и Талас. Поэтому для нас очень важно не допустить повторения такой ситуации и заблаговременно выстроить правильную работу по планированию следующего вегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас совместно с нашими кыргызскими партнерами" – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

В ведомстве напомнили, ранее на встрече с коллегами из стран Центральной Азии в Узбекистане Нуржан Нуржигитов договорился о подаче 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля, из них 1,6 млрд кубометров воды – в Аральское море.