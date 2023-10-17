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Казахстан и Китай заключили пять соглашений

Сегодня, 09:40
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Акорда Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
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Фото: Акорда

По завершении переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В числе документов, которые были подписаны членами делегаций Казахстана и Китая:

  1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по обмену и сотрудничеству в области экономического развития;
  2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа;
  3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги "Тачэн – Аягоз";
  4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
  5. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.

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