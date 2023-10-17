Казахстан и Китай заключили пять соглашений

По завершении переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В числе документов, которые были подписаны членами делегаций Казахстана и Китая: