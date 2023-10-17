Казахстан и Китай заключили пять соглашений
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Сегодня, 09:40Сегодня, 09:40
164Фото: Акорда
По завершении переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В числе документов, которые были подписаны членами делегаций Казахстана и Китая:
- Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по обмену и сотрудничеству в области экономического развития;
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги "Тачэн – Аягоз";
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
- Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.
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