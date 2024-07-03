Казахстан и Китай заключили более 30 контрактов и меморандумов

По итогам переговоров на высшем уровне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках визита также были подписаны следующие межпартийные, межгосударственные, межведомственные и коммерческие документы: