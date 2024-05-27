Казахстан и Китай усилят сотрудничество в сфере информации

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков встретился с заместителем главы государственного управления радиовещания и телевидения КНР Ян Гожуй. Стороны обсудили ход реализации ряда совместных проектов, а также вопросы развития сотрудничества в области радиовещания и телевидения, передаёт BaigeNews.kz.

Канат Искаков отметил, что на протяжении многих лет страны активно развивают партнёрство в различных сферах, включая сферы культуры и информации.

"Мы гордимся тем, что сотрудничество между казахстанскими и китайскими средствами массовой информации продолжает успешно развиваться. Важно отметить участие Министерства культуры и информации РК в семинаре для сотрудников стран-участниц ШОС в апреле текущего года в Хэфэе. Это подчеркивает активную роль Казахстана в развитии медиа-сотрудничества в рамках региональных инициатив, - сказал вице-министр.

Ян Гожуй поблагодарил за тёплый прием и озвучил предложения по развитию дальнейшего сотрудничества.