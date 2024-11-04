Казахстан и Китай собираются производить грузовики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ходе казахстанско-китайского круглого стола между китайскими и казахстанскими компаниями подписано Соглашение о создании в Казахстане совместного предприятия по выпуску грузового транспорта. Завод будет располагаться в г. Сарани Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина РК.
"Подписано соглашение о создании совместного предприятия. На базе индустриальной зоны "Сарань" будет построен новый завод по производству грузовой и коммерческой техники. Создание нового предприятия позволит нам создать дополнительно до 1,5 тыс. рабочих мест. Также мы получим новые технологии, будет закуплено современное оборудование для проведения сварки, катафорез, покраски и мелкоузловой сборки. У молодых инженеров появится возможность обретения новых навыков, которые применяются в Китае", — сообщил руководитель совместного проекта Аргулан Майконов.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай подписали 8 коммерческих соглашений на 2,5 млрд долларов.
Самое читаемое
- Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявлено в Астане и большинстве регионов
- Студентку арестовали после "голого протеста" в Иране
- Задержан бывший начальник следственного управления ДП Карагандинской области
- Открываю двери без ключа: сотрудники КНБ стали звёздами соцсетей
- Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело