Казахстан и Китай собираются производить грузовики

В ходе казахстанско-китайского круглого стола между китайскими и казахстанскими компаниями подписано Соглашение о создании в Казахстане совместного предприятия по выпуску грузового транспорта. Завод будет располагаться в г. Сарани Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина РК.

"Подписано соглашение о создании совместного предприятия. На базе индустриальной зоны "Сарань" будет построен новый завод по производству грузовой и коммерческой техники. Создание нового предприятия позволит нам создать дополнительно до 1,5 тыс. рабочих мест. Также мы получим новые технологии, будет закуплено современное оборудование для проведения сварки, катафорез, покраски и мелкоузловой сборки. У молодых инженеров появится возможность обретения новых навыков, которые применяются в Китае", — сообщил руководитель совместного проекта Аргулан Майконов.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай подписали 8 коммерческих соглашений на 2,5 млрд долларов.