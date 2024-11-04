Казахстан и Китай подписали 8 коммерческих соглашений на 2,5 млрд долларов

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса, передаёт BaigeNews.kz. В городе Шанхай состоятся переговоры с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, запланировано участие в VII Китайской международной импортной выставке.

Основная цель рабочего визита – реализация договоренностей, достигнутых между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином, по удвоению объема двустороннего товарооборота с исторического рекорда прошлого года на уровне 41 млрд долларов.

В работе круглого стола приняли участие представители компаний – лидеров отраслей металлургии, энергетики, машиностроения и автомобилестроения, углехимии, агропромышленного комплекса, фармацевтики и др. Казахстанскую делегацию представили руководители профильных министерств и крупных отечественных предприятий.

Рассмотрены перспективы развития совместных проектов в приоритетных отраслях экономики. Участники встречи отметили, что торгово-экономическое партнерство между РК и КНР находится на подъеме. Сегодня в Казахстане успешно работают порядка 5 тыс. совместных предприятий.

Среди крупных совместных казахстанско-китайских проектов – строительство завода по производству кальцинированной соды совместно с Camc Engineering, химического комплекса "Састобе" с Tianjin Cement Industry Design and Research Institute и завода по производству взрывчатых веществ с Yunnan Industrial Explosive Group. Подходит к завершению строительство завода по выпуску автомобилей CHANGAN, HAVAL, CHERY с полностью основанном на мелкоузловой сборке производством мощностью 90 тыс. единиц. Также уже заключено Соглашение об инвестициях по производству легковых автомобилей Geely, Exeed, KAIYI на сумму 150 млн долларов с созданием 1 тыс. рабочих мест. Проекты позволяют создавать технологичные предприятия, способные к производству высококачественной отечественной продукции. Данные показатели, по мнению бизнес-сообществ двух стран, подтверждают устойчивость и продуктивность двустороннего партнерства.

Руководитель Правительства РК отметил, что совместная работа в данном направлении продолжается, и имеющийся потенциал торговых отношений демонстрирует перспективы дальнейшей диверсификации товарооборота и расширения инвестиционного взаимодействия.

"Сегодня сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей. В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей, мы намерены в ближайшем будущем удвоить наши показатели по взаимной торговле. Казахстан и Китай имеют огромный потенциал для реализации совместных инвестиционных проектов. Вместе мы можем открыть новые горизонты для взаимодействия и повысить эффективность сотрудничества. Для этого следует провести активную работу по расширению транзитных возможностей, укреплению промышленной кооперации и налаживанию связей между нашими деловыми кругами. Правительство Казахстана готово к расширению партнерства и созданию прочных мостов между нашими государствами. Мы будем предоставлять поддержку инвесторам, создавая благоприятные условия для бизнеса и способствуя успеху каждого проекта. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям новые инвестиционные инициативы придадут мощный импульс развитию реального сектора экономики, ее диверсификации и улучшению качества жизни наших граждан", - отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что важным приоритетом для страны является развитие промышленности и призвал китайские компании к более тесному партнерству с казахстанским бизнес-сообществом.

В свою очередь в ходе диалога представители ведущих компаний Китая проявили интерес к Казахстану как надежному партнеру для реализации стратегических проектов.

Исполнительный член Совета директоров компании China Huadian Corporation Цзу Бинь в своем выступлении сообщил о расширении сотрудничества с РК в сфере энергетики, в том числе по снижению выбросов; исполняющий обязанности генерального директора CHN Energy Investment Янь Гочун проинформировал о планах по запуску в Казахстане первого углехимического комплекса; председатель совета директоров Beijing Jianlong Heavy Industry Group Чжан Чжисян – о развитии сотрудничества в сталелитейной отрасли; председатель Совета директоров Zijin Mining Group Чэнь Цзинхэ – о планах по реализации проектов в области геологоразведки и добычи редкоземельных руд.

Вице-президент CP Pharmeceutical Group Се Лэй – об инвестировании в создание кластера в сфере медицины; генеральный директор Beiqi Foton Motor У Сибинь – о локализации в РК производства в области автомобилестроения; председатель Совета директоров инженерно-консалтинговой компании ACRE Ян Чжуни проинформировал о взаимодействии в части трансферта технологий; генеральный директор Sinotruk International Чжао Хуа сообщил о планах по локализации в РК производства высококачественной автомобильной грузовой техники.

Председатель Совета директоров Darwin Biotech Co., Ltd. Чэнь Цзяньхэуй поделился намерениями расширять сотрудничество с казахстанскими партнерами в области растениеводства; председатель правления Fujian Hengwang Investment (металлургия) Цзэн Чжаоцзян сообщил о планах по реализации промышленного проекта в Жамбылской области.

Во время посещения офиса компании SenseTime казахстанской делегации презентовали новые решения и оборудование, используемые в проектах умного и безопасного города.

По итогам встречи было подписано 8 коммерческих соглашений на общую сумму 2,5 млрд долларов.

Соглашение о сотрудничестве между ТОО "Самрук-Қазына Инвест", АО "QAZAQGAZ AIMAQ и Goldcard Smart Group Co., Ltd" в области внедрения интеллектуальных систем на сумму $8 млн. Проект предполагает мелкоузловую сборку газовых счетчиков на территории СЭЗ ПИТ "Алатау" в г. Алматы из комплектующих, поставляемых компанией GoldCard с учетом локализации компонентов;

Соглашение между АО "Qarmet" и Zhengzhou Coal Mining Machinery Grouоp в области производства оборудования для угольной промышленности о приобретении механизированных комплексов для шахт угольного департамента АО "Qarmet" на сумму 70 млн долларов;

Меморандум о взаимопонимании по установлению основ инвестиционного сотрудничества между Министерством национальной экономики РК, Китайским государственным инвестиционным фондом Silk Road Fund Co.Ltd. и Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd. на сумму 552 млн долларов;

Соглашение между АО "Qarmet" и Xinxing Ductile Iron Pipes Co., LTD о строительстве завода по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом мощностью 200 тыс. тонн в год в Республике Казахстан на сумму 161 млн долларов. Продукция предназначена для проектов по строительству, модернизации, реконструкции, расширению и обновлению объектов жилищно-коммунальной системы РК;

Соглашение между АО "Qarmet" и China Metallurgical Group Corporation об установлении долгосрочного и комплексного сотрудничества в горнорудной и металлургической отраслях на сумму 1 млрд долларов;

Соглашение между АО "Qarmet" и ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation о реализации стратегического проекта по модернизации коксохимического производства и развитию углехимии на сумму 649 млн долларов;

Соглашение между АО "Qarmet" и Nanjing Fiberglass Research & Design о строительстве фабрики по производству минеральных утеплителей из доменных шлаков в г. Темиртау на сумму 30 млн долларов, мощностью 100 тыс. тонн готовой продукции в год и созданием 200 новых рабочих мест;

Пакет соглашений между ТОО "Saran Machinery" и Sinotruk International о сотрудничестве в области дистрибуции и сборки KD, по лицензированию технологии и использованию товарных знаков на сумму 70 млн долларов. Среди них Меморандум о реализации в г.Сарань проекта по производству грузовой и специальной техники, в рамках которого в перспективе планируется создание около 1 тыс. новых рабочих.

В городе Шанхай Олжас Бектенов также посетил "Долину роботов" научного города Чжанцзян, где ознакомился с последними достижениями китайской индустрии робототехники в сферах здравоохранения, промышленности и сервиса. В настоящее время в данном научно-технологическом центре функционируют более 80 китайских и зарубежных робототехнических предприятий. Представлена широкая линейка роботов, в том числе гуманоидных. Сферы их применения расширяются: от помощи в быту и обеспечения порядка в общественных местах, до сфер медицины, образования, индустриальных, исследовательских направлений, спасательных работ, логистики и др.

Премьер-министр поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наладить сотрудничество с китайской стороной с целью изучения опыта "Долины роботов" и дальнейшего применения его в Казахстане.