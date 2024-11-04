Казахстан планирует удвоить показатели по торговле с Китаем - Олжас Бектенов
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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса, передаёт BaigeNews.kz. В городе Шанхай состоятся переговоры с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, запланировано участие в VII Китайской международной импортной выставке.
Основная цель рабочего визита – реализация договоренностей, достигнутых между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином, по удвоению объема двустороннего товарооборота с исторического рекорда прошлого года на уровне 41 млрд долларов.
В работе круглого стола приняли участие представители компаний – лидеров отраслей металлургии, энергетики, машиностроения и автомобилестроения, углехимии, агропромышленного комплекса, фармацевтики и др. Казахстанскую делегацию представили руководители профильных министерств и крупных отечественных предприятий.
Рассмотрены перспективы развития совместных проектов в приоритетных отраслях экономики. Участники встречи отметили, что торгово-экономическое партнерство между РК и КНР находится на подъеме. Сегодня в Казахстане успешно работают порядка 5 тыс. совместных предприятий.
Среди крупных совместных казахстанско-китайских проектов – строительство завода по производству кальцинированной соды совместно с Camc Engineering, химического комплекса "Састобе" с Tianjin Cement Industry Design and Research Institute и завода по производству взрывчатых веществ с Yunnan Industrial Explosive Group. Подходит к завершению строительство завода по выпуску автомобилей CHANGAN, HAVAL, CHERY с полностью основанном на мелкоузловой сборке производством мощностью 90 тыс. единиц. Также уже заключено Соглашение об инвестициях по производству легковых автомобилей Geely, Exeed, KAIYI на сумму 150 млн долларов с созданием 1 тыс. рабочих мест. Проекты позволяют создавать технологичные предприятия, способные к производству высококачественной отечественной продукции. Данные показатели, по мнению бизнес-сообществ двух стран, подтверждают устойчивость и продуктивность двустороннего партнерства.
Руководитель Правительства РК отметил, что совместная работа в данном направлении продолжается, и имеющийся потенциал торговых отношений демонстрирует перспективы дальнейшей диверсификации товарооборота и расширения инвестиционного взаимодействия.
"Сегодня сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей. В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей, мы намерены в ближайшем будущем удвоить наши показатели по взаимной торговле. Казахстан и Китай имеют огромный потенциал для реализации совместных инвестиционных проектов. Вместе мы можем открыть новые горизонты для взаимодействия и повысить эффективность сотрудничества. Для этого следует провести активную работу по расширению транзитных возможностей, укреплению промышленной кооперации и налаживанию связей между нашими деловыми кругами. Правительство Казахстана готово к расширению партнерства и созданию прочных мостов между нашими государствами. Мы будем предоставлять поддержку инвесторам, создавая благоприятные условия для бизнеса и способствуя успеху каждого проекта. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям новые инвестиционные инициативы придадут мощный импульс развитию реального сектора экономики, ее диверсификации и улучшению качества жизни наших граждан", - отметил Олжас Бектенов.
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