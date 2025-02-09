Национальная академия наук Казахстана подписала меморандум с Чжэцзянским технологическим университетом из Китая. Благодаря этому соглашению, будет создана Международная объединенная лаборатория пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот проект станет важным шагом в укреплении международного научного сотрудничества и развитии передовых технологий между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии. Лаборатория станет центром передовых исследований, объединяя новейшие технологии искусственного интеллекта, дистанционного зондирования, геоинформационных систем (ГИС) и прогнозирования", — рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК.

В лаборатории смоут заниматься мониторингом и управлением водными ресурсами с помощью ИИ и ГИС-технологий; разработкой систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях, таких как наводнения, оползни и снежные лавины. Кроме того, ИИ будут примнять для анализа данных, чтобы прогнозировать изменения в окружающей среде или оптимизировать использования энергетических ресурсов через интеллектуальные системы распределения энергии.

В Министерстве науки считают, что создание этой лаборатории позволит Казахстану выйти на передовые позиции в научных исследованиях и технологических разработках. Кроме того, это поможет повысить уровень подготовки казахстанских специалистов в сфере ИИ и цифровых технологий.

Предполагается, что создание Казахстанско-Китайского центра науки и трансфера технологий при Академии станет значимым событием на втором саммите "Китай – Центральная Азия", который состоится в Казахстане в 2025 году. Этот шаг послужит примером продвижения региональных научно-технических инноваций между Китаем и Казахстаном, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности региона в новых отраслях промышленности.