Казахстан и Китай обсуждают выпуск панда-бондов и реализацию крупных инвестиционных проектов
Даурен Кенбеил обсудил с китайскими банками финансирование инфраструктурных проектов в Казахстане.
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В рамках 12-го заседания Комитета по сотрудничеству "Казахстан – Китай" вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил провёл двусторонние встречи с представителями Народного банка Китая, Эксимбанка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), передаёт BaigeNews.kz.
В ходе встречи с заместителем председателя Народного банка Китая Лу Лэй стороны обменялись мнениями о ситуации на международных финансовых рынках, развитии двустороннего финансового сотрудничества и договорились о взаимодействии по выпуску панда-бондов на китайском рынке.
С вице-президентом Эксимбанка Китая Ван Кан обсудили финансирование и реализацию инвестиционных проектов в Казахстане, в том числе строительство водовода от канала имени Сатпаева до Астаны с насосно-фильтровой станцией, новых линий метро в Алматы, а также модернизацию таможенной инфраструктуры пунктов пропуска.
Вопросы развития экономического сотрудничества, подписания рамочного соглашения о партнёрстве и подготовки новой программы по бюджетной поддержке рассмотрены на встрече с главным инвестиционным директором АБИИ Константином Лимитовским.
По итогам встреч Стороны выразили уверенность в реализации совместных проектов, дальнейшем развитии партнёрства и достижении взаимовыгодных целей.
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