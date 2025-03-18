В рамках 12-го заседания Комитета по сотрудничеству "Казахстан – Китай" вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил провёл двусторонние встречи с представителями Народного банка Китая, Эксимбанка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи с заместителем председателя Народного банка Китая Лу Лэй стороны обменялись мнениями о ситуации на международных финансовых рынках, развитии двустороннего финансового сотрудничества и договорились о взаимодействии по выпуску панда-бондов на китайском рынке.

С вице-президентом Эксимбанка Китая Ван Кан обсудили финансирование и реализацию инвестиционных проектов в Казахстане, в том числе строительство водовода от канала имени Сатпаева до Астаны с насосно-фильтровой станцией, новых линий метро в Алматы, а также модернизацию таможенной инфраструктуры пунктов пропуска.

Вопросы развития экономического сотрудничества, подписания рамочного соглашения о партнёрстве и подготовки новой программы по бюджетной поддержке рассмотрены на встрече с главным инвестиционным директором АБИИ Константином Лимитовским.

По итогам встреч Стороны выразили уверенность в реализации совместных проектов, дальнейшем развитии партнёрства и достижении взаимовыгодных целей.