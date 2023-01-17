Казахстан и Китай обсуждают упрощение визового режима для граждан

Фото: пресс-службы МИД РК

Китай хочет упростить визовый режим для казахстанцев. Этот вопрос обсуждался на встрече посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева и заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи стороны обсудили весь спектр актуальных вопросов казахстанско-китайского сотрудничества в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития. Особое внимание во время беседы было уделено графику планируемых в 2023 году двусторонних визитов и мероприятий на высоком и высшем уровнях, а также взаимодействию двух стран в рамках многосторонних структур.

Нурышев предложил китайской стороне активизировать согласование проектов двусторонних документов, находящихся на рассмотрении государственных органов РК и КНР, в целях совершенствования договорно-правовой базы и придания дополнительного "импульса" казахстанско-китайским отношениям.

"Вместе с тем, особый акцент послом Казахстана был сделан на совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей, вопросах укрепления взаимодействия и тесной кооперации на пунктах пропуска казахстанско-китайской границы, восстановления количества пассажирских авиарейсов до "допандемийного" уровня и упрощения визового режима КНР для казахстанцев. Со своей стороны, Ма Чжаосюй отметил важность поднятых вопросов и выразил готовность китайской стороны к активному взаимодействию по ним. Он также сообщил, что внешнеполитическое ведомство Китая готово к тесной кооперации с посольством РК в КНР в целях успешной организации запланированных в текущем году мероприятий", - говорится в сообщении МИД РК.

В завершение встречи собеседники договорились поддерживать регулярные контакты по текущим и актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.