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  • Казахстан и Китай намерены обмениваться информацией о своих гражданах
inform.kz Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30
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Фото: inform.kz

Казахстан и Китай намерены обмениваться информацией о своих гражданах

Казахстан и Китай готовятся подписать соглашение, по которому страны будут обмениваться информацией о своих гражданах, передаёт BaigeNews.kz.

Так, стороны будут сотрудничать по следующим основным направлениям:

  • Количество безвизовых въездов и выездов, а также выданных виз гражданам государств по целям пребывания на территории государств сторон.
  • Предоставление сведений о гражданах государства одной стороны, принятых или восстановленных в гражданстве государства другой стороны. Прием в гражданство государств должен соответствовать законодательству государств.
  • Взаимообмен сведениями о гражданах государств сторон, которые сменили свое гражданство до вступления в силу настоящего соглашения, для защиты интересов граждан государств обеих сторон.

Правительство Казахстана постановило:

  • Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон.
  • Уполномочить министра внутренних дел Республики Казахстан Ахметжанова Марата Муратовича подписать от имени правительства Республики Казахстан соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств сторон, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения.

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Сегодня, 14:30
268
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